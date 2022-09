Nel corso delle prossime settimane il produttore cinese Xiaomi toglierà i veli su alcuni nuovi dispositivi. Tra questi, ci sarà il nuovo smartphone Xiaomi 12T Pro e ci sarà anche il nuovo tablet a marchio Redmi, il nuovo Redmi Pad. Nel corso delle ultime ore, un noto leaker ha postato in rete una nuova immagine render che li ritrae entrambi.

Xiaomi 12T Pro e Redmi Pad: i nuovi device avvistati in una nuova immagine render

In queste ultime ore un leaker piuttosto noto ha pubblicato sulla propria pagina Twitter una nuova immagine render ritraente ben due nuovi dispositivi del produttore cinese Xiaomi. Il leaker in questione è Abhishek Yadav e l’immagine ritrae i nuovi Xiaomi 12T Pro e Redmi Pad.

L’immagine in questione ci ha dunque confermato l’aspetto estetico dei due dispositivi. Il nuovo smartphone di fascia alta, in particolare, avrà come peculiarità la presenza di un sensore fotografico principale da ben 200 MP (e sarà poi affiancato da due altri sensori). Il nuovo tablet a marchio Redmi, invece, potrà contare sulla presenza di una fotocamera posteriore da 8 MP.

La scelta di postare un’immagine con entrambi i dispositivi potrebbe indicare l’imminente presentazione ufficiale di questi ultimi durante lo stesso evento. Secondo le ultime indiscrezioni, Xiaomi 12T Pro dovrebbe essere sostanzialmente una versione re-branded di Redmi K50 Ultra. Unica differenza tra i due dovrebbe essere il comparto fotografico, dato che il device marchiato Redmi monta un sensore fotografico principale da 108 MP. Tra le altre caratteristiche, ci sarà un ampio display OLED da 6.67 pllici e con un refresh rate da 144Hz.