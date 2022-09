Gli italiani in media pagano di più per il diesel, e questo vale anche per altre nazioni in tutto il mondo.

Il tesoriere federale Jim Chalmers afferma che ci sono degli interessi “assolutamente sporchi” riguardo ai prezzi più elevati del diesel.

Anche se i prezzi sono diminuiti, gli esperti affermano che il costo del diesel non è sceso abbastanza. Ma i rivenditori affermano che c’esiste un ritardo tra il calo dei prezzi del petrolio acquistato all’ingrosso e quello venduto alla pompa.

Questo perché è il carburante preferito dall’industria: trasporti, agricoltura, navigazione e miniere, il che significa che ci sono effetti di flusso per l’economia.

Ma perché il diesel è molto più costoso della benzina?

Il prezzo del petrolio è salito alle stelle all’inizio di quest’anno dopo che la Russia è stata colpita con sanzioni per l’invasione dell’Ucraina.

I prezzi del diesel sono aumentati più della benzina a causa di vari fattori, tra cui l’aumento della domanda a causa della ripresa economica del COVID-19 e il minor numero di forniture dalla Russia, uno dei maggiori produttori mondiali di petrolio.

Tra metà aprile e fine giugno, i prezzi all’ingrosso di benzina e diesel sono aumentati rispettivamente di circa 48 centesimi al litro e di circa 57 centesimi al litro, secondo l’Australian Competition and Consumer Commission (ACCC).

L’ACCC afferma che i prezzi hanno iniziato a scendere alla fine del mese scorso, con i prezzi all’ingrosso di benzina e diesel in calo rispettivamente di circa 35 e 30 centesimi al litro nelle settimane fino al 20 luglio.

Nello stesso periodo, l’ACCC afferma che il diesel al dettaglio è sceso tra i 14 e i 5 centesimi al litro nelle cinque maggiori città di tutto il mondo.

Per questo molti investitori sono preoccupati dalla discrepanza tra il prezzo all’ingrosso e il prezzo al dettaglio del diesel.

“Normalmente il prezzo all’ingrosso tra benzina e diesel è più o meno simile“, ha affermato Ian Jeffreys del Royal Automobile Club of Queensland (RACQ).

“Varia di un paio di centesimi, ma attualmente stiamo vedendo una differenza di 30 centesimi nel prezzo all’ingrosso“. La differenza tra i due prezzi è il profitto che fanno i rivenditori.