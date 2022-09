Nel corso del tempo, ci sono state molte invenzioni che hanno reso la nostra vita molto più semplice, ma alcune di queste sono semplicemente “bizzarre”. Ecco quindi 15 strani gadget di cui probabilmente non hai mai sentito parlare.

Tostapane per selfie

L’ossessione per se stessi è un qualcosa che non andrà mai fuori moda. Hai mai stampato una tua foto su una tazza? Per molti sembrerebbe una cosa semplice, ma qui si va oltre. Se spedisci il tuo selfie a Vermont Novelty Toaster Corp, i creatori di Selfie Toaster, e acquisti il loro tostapane avrai la tua faccia sul tuo pane tostato.

Pavlok

Pavlok, un dispositivo che ti fulminerà ogni volta che proverai a fumare. È un braccialetto che utilizza sensori di movimento per sapere quando stai fumando o mangiandoti le unghie e ti colpisce con una scossa elettrica. È doloroso e costoso, ma sembra funzionare.

Stazioni di ricarica per erba

Stiamo parlando di vasi di erba finta con porte di ricarica sul fondo del vaso. E’ un dispositivo adatto per chi ha delle esigenze estetiche strane ed è un modo privo di ingombri per caricare i tuoi dispositivi.

Granata sonica

Il tuo coinquilino è pigro ed è diventato un lavoro estenuante svegliarlo? Bene, non più, lancia la Sonic Grenade nella stanza ed esci da lì entro 20 secondi. Il rumore assordante sveglierà sicuramente chiunque stia all’interno. Puoi sempre rimediare con una buona colazione.

Robot Pole Dancing

Il Pole Dancing Robots è esattamente quello che sembra: un robot che balla la Pole Dance. Perché allora soffrire ancora l’agonia della compagnia umana?

Pillole digitali alimentate da batterie commestibili

Questa invenzione è effettivamente utile. L’elettronica degradabile non è un concetto alieno. Le batterie saranno alloggiate nell’intestino e alimenteranno una quantità controllata di medicinale in un’area interessata.