Netflix ha dimostrato di essere ancora il servizio di streaming più guardato nel 2022 grazie a serie TV e film da oscar. Durante Netflix Geeked Week, hanno annunciato molti programmi e film promettenti in arrivo. Con la recente uscita di Stranger Things 4, la piattaforma è riuscita ad accumulare un pubblico in continua crescita.

Alcuni programmi Netflix spaziano dall’azione alla suspense, dal romanticismo all’horror, e alcuni affascinano un pubblico più vasto più di altri. Una collezione diversificata di spettacoli come Bridgerton, Stranger Things e Squid Game, sono tra le serie inglesi e non inglesi più viste di Netflix, accumulando miliardi di ore guardate nei primi 28 giorni sulla piattaforma.

Ecco la TOP 5 degli show più visti su Netflix al momento.

Ozark (stagione 4)

Sulla scia di un’avvincente terza stagione, Ozark è tornato e non ha deluso. La quarta e ultima stagione ha chiuso molte questioni in sospeso e molti fan sono rimasti soddisfatti della chiusura che ha portato. Forse all’ombra di altri spettacoli spettacolari, Ozark è riuscito a evitare di essere dimenticato durante gli anni.

13 Reasons Why (Stagione 2)

Nel 2017, una nuova serie TV ha iniziato a fare tendenza, guadagnando un successo inaspettato, soprattutto per la sua prima stagione. Quando la serie ha fatto il suo enorme ritorno, è riuscita a raggiungere numeri record per Netflix. 13 Reasons Why ha fatto sì che le persone rinnovassero i loro abbonamenti Netflix.

Forse a causa della capacità dello show di catturare l’attenzione degli adolescenti, la sua seconda stagione ha solo ampliato il suo pubblico e si è rivelata promettente. Anche se potrebbe essere cancellata dopo quattro stagioni, lo spettacolo ha avuto una corsa enorme al momento giusto.

Inventing Anna (Stagione 1)

Una nuova serie in uscita per Netflix e che si basa su una storia vera. Inventing Anna segue Vivian Kent, una giornalista che indaga sulla storia della cosiddetta ereditiera tedesca Anna Delvey. Con una sola stagione alle spalle, Inventing Anna dimostra che il genere drammatico e misterioso della televisione è vivo e vegeto e avvincente come sempre.

Con oltre mezzo milione di ore guardate, Inventing Anna ha molto potenziale per catturare la drammatica storia in TV. Non è chiaro se lo spettacolo verrà esteso ad altre stagioni. Tuttavia, vale la pena guardare la serie di 9 episodi.

The Witcher (Stagione 1)

Uno dei migliori programmi TV fantasy fino ad oggi potrebbe essere The Witcher, con Henry Cavill come protagonista. Sebbene la serie non segua il percorso esatto della serie di videogiochi su cui è basata, ci sono molti riferimenti ai videogiochi.

La prima stagione è andata così bene che è ancora su una traiettoria ascendente. Prima dell’arrivo della stagione 2 all’inizio del 2022, era già stata rinnovata per una terza stagione. Ha dimostrato di essere uno dei migliori programmi TV da guardare su Netflix.

All of Us Are Dead

Una delle poche serie TV non inglesi a raggiungere numeri così ambiti è All of Us Are Dead. Lo spettacolo è ambientato in una scuola superiore sudcoreana, dove segue un’apocalisse di zombie.

Lucifer (stagione 5)

Uno spettacolo che è riuscito a rimanere continuamente popolare è Lucifer. Molti show vedono un calo della qualità più a lungo vanno avanti, il che può portare gli spettatori a perdere interesse, ma Lucifer ha effettivamente ottenuto il maggior numero di visualizzazioni con la sua quinta stagione, registrando 569 milioni di ore guardate.

Come se non bastasse stabilire record per i numeri di Netflix, ha persino battuto Squid Game nel 2021 come lo spettacolo più visto dell’anno. Potrebbe non essere così fresco come Netflix, ma ha dimostrato che è qui per restare.