Presentata ufficialmente la nuova linea di prodotti Oppo Reno 8 Series. Acquistando uno dei nuovi prodotti della gamma entro il 30 settembre riceverai regali esclusivi. Inoltre, avrai la possibilità di partecipare all’estrazione dei biglietti della UEFA Champions League.

Dal 2018 OPPO è diventata uno dei primi quattro marchi di smartphone a livello globale ed europeo. Tra i prodotti della nuova gamma Reno 8 troviamo in particolare due nuovi modelli: Reno 8 Pro 5G e Reno 8 5G. I dispositivi puntano ad un comparto fotografico rinnovato per catturare ogni momento con uno scatto anche in caso di scarsa luminosità. Inoltre, la variante Pro 5G include la NPU di imaging MariSilicon X, per prestazioni videografiche eccezionali. Questo processore permette anche di realizzare video in modalità 4K Ultra Night, e 4K Ultra HDR per dettagli definiti sia in zone di luce che d’ombra.

Oppo Reno 8 Series: nuova gamma di smartphone con regali esclusivi e premi in palio

Anche la velocità di ricarica da record è un punto a favore dei nuovi prodotti, con una batteria da 4500 mAh che si ricarica al 50% in soli 10 minuti e ottiene una carica completa in mezz’ora. Grazie al Battery Health Engine è anche garantita una batteria all’80% della sua capacità dopo 1.600 cicli di carica (completa), rispetto agli 800 cicli garantiti dalla maggior parte dei dispositivi della stessa fascia di mercato.

Il design è leggero, aerodinamico e integra la fotocamera e la parte posteriore per una sensazione tattile più confortevole. Il modello Pro 5G è il più sottile della serie Reno, pesa 183 grammi, disponibile in due colorazioni. Mentre la versione 8 5G base si contraddistingue per un aspetto sfumato che riduce il segno visibile delle impronte digitali ed è a sua volta disponibile in due colorazioni (una delle quali visibile nell’immagine all’inizio dell’articolo). I dispositivi Reno 8 Pro 5G e Reno 8 5G sono, inoltre, dotati di display AMOLED e cornici sottili.

Prezzi e disponibilità in Italia

La famiglia Reno 8 è disponibile presso l’e-commerce dell’azienda, i principali rivenditori, Amazon e gli operatori telefonici, con una speciale promozione: