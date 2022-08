tado° si occupa di gestione intelligente del clima in casa e in occasione dell’IFA 2022 lancia tado° Balance per rivoluzionare il consumo energetico domestico. Il nuovo prodotto approfitta dei momenti della giornata in cui conviene consumare energia sfruttando le fonti rinnovabili. I costi energetici saranno ridotti del 20%.

Nel settore dell’elettricità rinnovabile i prezzi sono colpiti da costanti alti e bassi, quando la disponibilità è elevata i prezzi calano vertiginosamente. Tado Balance sfrutta quei momenti di calo per mantenere la temperatura desiderata in determinati intervalli, ottenendo il clima desiderato ma ad un costo contenuto. Utilizzando termostati intelligenti si risparmia in media il 22%. Con tado° Balance, un ulteriore 20%. Complessivamente, i clienti di tado° che combinano i vari prodotti ottengono un risparmio medio del 38%.

Ridurre costi e consumi energetici con il nuovo sistema proposto da tado Balance

Con tado Balance non solo si avranno bollette meno care ma anche un momento di svolta per la transizione energetica. Il controllo diretto che gli utenti avranno sui propri consumi sarà maggiore, non ci sarà più solo il controllo sugli agenti atmosferici e produzione di energia ma anche sui consumi stessi. Christian Deilmann, cofondatore e CPO di tado°, spiega: “Se l’Europa vuole avere successo nella transizione energetica, è necessario combinare nella maniera corretta la domanda e l’offerta effettiva di energia. Il nostro sistema associa l’uso dell’energia domestica all’offerta rinnovabile, aprendo così la strada alla transizione energetica per aumentare la quota di fonti sostenibili.”

Al momento circa il 79% del consumo energetico di un’abitazione è dovuto al riscaldamento. Riducendo i costi energetici si incentivano i clienti nell’adottare soluzioni alternative. Il lancio ufficiale avverrà in UK, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Danimarca, Norvegia, Svezia, Austria e Svizzera per Android e iOS, e molti altri Paesi in seguito. Il servizio è fornito dall’app ufficiale a 3,99 euro al mese o 29,99 all’anno. Disponibile anche un mese gratuito per i nuovi utenti. Per la configurazione è sufficiente selezionare il paese e la regione, e il calcolo del prezzo avverrà automaticamente, indipendentemente dal fornitore di energia.