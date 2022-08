È da diverso tempo che la nota azienda automobilistica BMW sta preparando l’arrivo della versione restyling del suo SUV, ovvero BMW X5 M. Quest’ultimo era già sottoposto ad alcuni test ma, nel corso delle ultime ore, è stato avvistato nuovamente su strada sulle piste di Nurburgring. Ecco i dettagli.

BMW X5 M: nuovi test su strada per il prossimo SUV di BMW

Continuano i test per il restyling del prossimo SUV a marchio BMW. Come già accennato, infatti, in queste ore il restyling di BMW X5 M è stato avvistato su strada sul circuito di Nurburgring (solitamente utilizzato dalle aziende per testare i propri veicoli).

Rispetto ai precedenti test delle scorse settimane, questa volta il veicolo risulta meno camuffato. I camuffamenti, infatti, sono posizionati principalmente sulla parte frontale e sulla parte posteriore. Qui, in particolare, troveremo un design leggermente differente, con un nuovo look per i gruppi ottici e per i paraurti.

Altre novità riguarderanno poi anche gli interni del nuovo veicolo del marchio tedesco. Nonostante non sia visibile dalle foto spia della pista di Nurburgring, sappiamo che il restyling di BMW X5 M potrà contare su ampi display sia per la strumentazione digitale sia per il sistema di infotainment. Quest’ultimo, in particolare, si poggerà sulla piattaforma iDrive 8.

Poco si sa, invece, per quanto riguarda le motorizzazioni che saranno utilizzate. Ricordiamo comunque che il modello attuale monta un motore V8 Biturbo da 4.4 litri con una potenza massima di 600 CV. Staremo a vedere se l’azienda deciderà di adottare la stessa soluzione sul nuovo veicolo.