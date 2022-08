È possibile che Android 13 sia attualmente disponibile, ma prima c’era Android 12L. Questa versione non è stata solo significativa perché è stato il primo aggiornamento incrementale ad Android da molto tempo, ma ha anche significato il ritorno di Google a migliorare l’esperienza del software per schermi di grandi dimensioni, che l’azienda aveva per lo più trascurato negli ultimi anni.

Dopotutto, considerando l’aumento della popolarità degli smartphone pieghevoli, ha senso solo ottimizzare Android per l’uso su questi dispositivi. Android 12L è stato presentato in primo piano al lancio del Samsung Galaxy Z Fold 4. La gamma Galaxy Tab S8, i tablet Samsung più recenti, sono i primi ad avere il sistema operativo a grande schermo.

Galaxy Tab S8 sta per ricevere l’aggiornamento

L’aggiornamento di Android 12L è in arrivo su Galaxy Tab S8, Tab S8+ e Tab S8 Ultra, come sottolineato da un utente Samsung su Twitter e confermato da SamMobile. L’aggiornamento porta i tablet a One UI 4.1.1, che è proprio il firmware basato su Android 12L che viene attualmente distribuito con il dispositivo Z Fold 4. Questa versione include la patch di sicurezza per agosto 2022, nonché un registro delle modifiche ampliato che descrive in dettaglio numerosi miglioramenti che saranno inclusi in Android 12L.

Molti di questi dovrebbero essere in grado di migliorare la tua esperienza multitasking sul tuo grande schermo, come la nuova barra delle applicazioni e la funzionalità di schermo diviso più accessibile.

Quando si tratta di prodotti Samsung, molto probabilmente Android 12L continuerà ad essere riservato a tablet e dispositivi pieghevoli come Z Fold. Invece di Android 12L, il software One UI 4.1.1 preinstallato sul Galaxy Z Flip 4 è basato su Android 12. Dal momento che Samsung è attualmente al lavoro sul futuro One UI 5, che sarà basato su Android 13 , e poiché si prevede che gli smartphone salteranno subito da 12 a 13, possiamo supporre che ciò accadrà.