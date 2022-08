Uno dei maggiori pericoli a cui ogni utente deve prestare attenzione è costituito senza alcun dubbio dal phishing, la nota pratica fraudolenta torna infatti con una cadenza regolare a tormentare gli utenti con delle vere e proprie ondate di mail o sms fraudolenti, scritti per indurre la vittima che li legge a consegnare con le proprie mani i dati di primaria importanza che la riguardano.

Queste comunicazioni fraudolente sono altamente diversificate tra loro però mantengono una struttura di base altamente conservata, infatti sfruttano il nome di enti autorevoli indebitamente per indurre la vittima a compiere azioni, ovvero accedere presso dei link esterni oppure scaricare allegati malevoli, steps fondamentali per la riuscita della truffa via phishing.

Phishing a nome di INPS

La nuova phishing mail che sta colpendo gli utenti italiani sfrutta per l’appunto uno dei nomi più autorevoli qui in Italia, stiamo parlando dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, ovvero INPS, questa mail avviserebbe l’utente di una richiesta presso INPS non andata a buon fine a causa di una documentazione incompleta, la quale può essere visionata nella sua interezza scaricando un allegato presente nella mail stessa.

Tale allegato contiene però al suo interno un malware a dir poco letale, si tratta infatti di un software che se avviato si installerà nel PC ed inizierà a copiare tutti i dati in esso presenti, con un danno per la vostra privacy a dir poco incalcolabile.

Se doveste incappare in questa tipologia di mail il consiglio migliore che possiamo darvi è quello di cestinarla senza pensarci un attimo.