Uno dei maggiori pericoli con cui la community del web deve tirare i conti ogni giorno e costituito senza alcun dubbio dal fishing, e la nota pratica fraudolenta infatti colpisce con una certa regolarità e con delle vere e proprie ondate di comunicazioni fraudolente.

Queste ultime rendono corpo email o sms spacciate per comunicazioni legittime da parte di enti autorevoli il cui nome viene preso in prestito indebitamente, l’obiettivo è far abbassare la guardia alle vittime inducendole a compiere determinate azioni come effettuare l’accesso presso link esterni oppure scaricare allegati malevoli, steps fondamentali per la riuscita della truffa.

Phishing a nome di INPS

All’interno di questo contesto una nuova mail fraudolenta che in molti ci stanno segnalando sta prendendo di mira la community italiana spacciandosi per una comunicazione ufficiale da parte dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale, INPS, comunicazioni che avviserebbe l’utente di una richiesta presso INPS non andata a buon fine a causa dell’assenza di documentazione, la quale può essere visionata in modo completo scaricando un allegato in formato. Zip presente nella mail.

Quel allegato contiene però al suo interno un malware a dir poco letale, quest’ultima infatti se eseguito si installerebbe nel pc andando a copiare tutti i dati salvati in memoria per poi inviarli al proprio creatore.

Se doveste incappare in questa tipologia di mail il consiglio migliore da seguire è molto semplice, cestinate immediatamente il messaggio e non scaricate l’allegato per nessun motivo al mondo, si tratta infatti di una truffa bella e buona per appropriarsi dei vostri dati.