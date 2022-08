Il settore dei tablet sta continuando la sua forte nascita e diversi produttori di tutto il mondo continuano a presentare nuovi prodotti. L’azienda cinese Chuwi, in particolare, ha da poco svelato ufficialmente il suo nuovo tablet di fascia media, ovvero il nuovo Chuwi HiPad Max.

Chuwi presenta il nuovo tablet medio di gamma Chuwi HiPad Max

Il produttore cinese Chuwi ha da poco presentato per il mercato cinese un nuovo tablet pensato per la fascia media. Come già accennato, si tratta del nuovo Chuwi HiPad Max, un device che può già vantare la presenza del sistema operativo Android 12 ma non solo.

Spicca ad esempio l’ampia batteria che ha una capienza di 7000 mAh. Per quanto riguarda la visione dei contenuti multimediali, è presente un grande display con una diagonale da 10.36 pollici. Si tratta di un pannello con una risoluzione pari a 2000 x 1200 pixel e presenta i bordi attorno davvero ottimizzati, dato che si tratta di uno spessore di soli 7 mm. È presente la certificazione L1 per la visione di contenuti in streaming in HD.

Le prestazioni sono di fascia media e sono affidate al soc Snapdragon 680 di casa Qualcomm. A supporto sono presenti 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD. Le dimensioni del tablet sono pari a 246.5 x 156.25 x 8 mm, mentre il peso complessivo è di soli 440 grammi.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo tablet mid-range Chuwi HiPad Max è al momento disponibile solo su Aliexpress ad un prezzo scontato di 199,99$, ovvero a circa 200 euro al cambio.