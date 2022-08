Il gruppo di cui fa parte l’operatore WindTre ha comunicato ad inizio mese i risultati finanziari del primo semestre dell’anno, che arrivano quindi fino al 30 giugno 2022.

Nel corso di questo primo semestre dell’anno, l’azienda ha fatto registrare dei dati positivi, nonostante alcuni fattori negativi dati dalla situazione Covid e dall’inflazione dovuta alla guerra in Ucraina. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre continua a perdere clienti nel Mobile

Analizzando l’andamento dell’operatore WindTre, il gruppo ha precisato che i Key Business Indicators (KBI) del primo semestre 2022 di WindTre includono un adeguamento per allineare la definizione di base clienti attiva a quella di CK Hutchison Group Telecom, nell’ambito di un’integrazione di sistema.

Per quanto riguarda il numero di utenze nel segmento mobile, la customer base complessiva registrata al 30 Giugno 2022 è pari a 20,353 milioni, in calo del 2% rispetto al secondo semestre 2021 e del 3% rispetto alla prima parte del 2021, quando si erano registrati circa 21 milioni di clienti, per una perdita complessiva in un anno di circa 650mila utenze totali.

In merito invece al totale delle utenze mobili attive di WindTre, cioè quelle che hanno generato ricavi da una chiamata in uscita, una chiamata in arrivo o un servizio dati nei tre mesi precedenti, questo dato si è attestato a 19,123 milioni nel corso del primo semestre 2022, valore sostanzialmente stabile rispetto al semestre precedente ma in leggero calo, dell’1% rispetto all’anno scorso.