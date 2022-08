L’operatore virtuale CoopVoce sta per rilanciare l’offerta denominata Evo 200 a meno di 8 euro al mese. Questa offerta è stata proposta per la prima volta in occasione del 15° compleanno dell’operatore.

Per i nuovi clienti non è previsto alcun costo di attivazione, per i già clienti CoopVoce è previsto un costo di attivazione di 9 euro, da sommare al costo del primo mese dell’offerta Evo 200. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

CoopVoce Evo 200 ritorna a 7.90 euro al mese

L’offerta in questione prevede ogni mese minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 200 Giga di traffico dati 4G su rete TIM a 7,90 euro al mese. I minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione, senza scatto alla risposta e le connessioni internet sono a singolo kbyte.

In caso di superamento del bundle di traffico dati incluso nell’offerta, la navigazione internet viene inibita senza alcun costo aggiuntivo. Al superamento degli SMS compresi nel mese vengono applicate le condizioni del piano tariffario di base. Se il cliente CoopVoce ha terminato il bundle dati o gli SMS presenti nelle offerte Evo entro la data di scadenza della soglia mensile, potrà rinnovare anticipatamente l’offerta direttamente dall’App CoopVoce.

La nuova offerta Evo 200 Special Edition è valida anche in Roaming UE, per cui sarà possibile utilizzare i minuti e gli SMS alle stesse condizioni nazionali. Per quanto riguarda i Giga, con Evo 200 l’intero bundle dati è utilizzabile solo durante i primi 30 giorni di permanenza. Per chi decide di acquistare online una nuova SIM ricaricabile CoopVoce con spedizione a domicilio, dal 1° Luglio 2021 è stato introdotto il prezzo unico iniziale di 9,90 euro.