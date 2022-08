Dopo il Coronavirus, è tornato a incutere il panico anche la malattia del vaiolo delle scimmie. Secondo l’ultimo bollettino pubblicato dal ministero della Salute, infatti, i casi di infetti nel nostro paese hanno subito un forte rialzo, arrivando a sfiorare addirittura i 700 casi.

Vaiolo delle scimmie fa ancora paura in Italia: i nuovi casi arrivano quasi a 700

Secondo il nuovo bollettino del ministero della Salute i casi di infetti dal vaiolo delle scimmie continua ad aumentare nel nostro paese. In particolare, dall’ultima rilevazione risalente al 16 agosto 2022 fino ad oggi c’è stato un aumento di 27 casi, per un totale attuale di 689 casi confermati.

Nello specifico, secondo quanto riportato sul bollettino ufficiale, il maggior numero di casi è stato registrato in Lombardia con un numero pari a 297, a chi seguono il Lazio con 125 e l’Emilia Romagna con 72. Nel complesso, è stato segnalato un maggior numero di infetti tra i maschi (679 casi per la precisione) e un numero minore di infetti nelle femmine (pari a soli 10 casi).

Nel mentre è stata avviata da circa una settimana la campagna vaccinale. Intanto l’Ema (l’Agenzia Europea del Farmaco) ha rivelato che “Il vaccino contro il vaiolo delle scimmie Imvanex* può essere utilizzato come iniezione intradermica, appena sotto lo strato superiore della pelle, in modo che più persone possano essere vaccinate”.

L’Etf, ovvero l’autorità Ue, “ha anche sottolineato l’importanza di somministrare correttamente le iniezioni intradermiche, raccomandando che solo gli operatori sanitari con esperienza nella somministrazione di iniezioni per via intradermica dovrebbero somministrare il vaccino in questo modo”.