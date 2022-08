Con Trony gli utenti sono davvero liberi di risparmiare al massimo delle proprie potenzialità, una nuovissima campagna promozionale spinge ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, spendendo veramente molto meno del previsto, a prescindere dalla categoria merceologica.

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente conveniente per la maggior parte dei consumatori, ricordiamo infatti che gli acquisti possono tranquillamente essere completati ovunque in Italia, ma non online sul sito ufficiale. In parallelo, nel momento in cui l’ordine dovesse superare il valore limite di 199 euro, potrà essere richiesto il pagamento tramite rateizzazione senza interessi, o Tasso Zero.

Trony: le nuove offerte sono da non credere

Spendere poco con Trony è possibile, la maggior parte degli smartphone in promozione è legata alla fascia più bassa della telefonia, con prezzi decisamente ridotti, anche inferiori ai 450 euro di spesa finale.

I modelli coinvolti nella campagna non sono altro che TCL 30Se, disponibile a 159 euro, passando per motorola Moto G32, Motorola Moto G52, Redmi Note 11 Pro, Motorola Moto Edge 30 a 369 euro, TCL 30SE a 159 euro, Redmi 10C, Galaxy A52 o similari, con la punta di diamante rappresentata dall’Oppo Find X5 Lite, il cui prezzo non va oltre i 449 euro.

Per tutti coloro che invece sono alla ricerca di un top di gamma assoluto, ecco arrivare la scelta tra Galaxy S22, in vendita a 699 euro, passando per i più performanti iPhone 12, disponibile sempre allo stesso prezzo, ma anche Galaxy S22 Ultra, il cui prezzo finale di listino si aggira sui 1099 euro.