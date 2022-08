A causa del COVID-19, Apple ha dovuto svelare i nuovi modelli di iPhone (le linee iPhone 12 e iPhone 13) tramite streaming video senza pubblico dal vivo. Apple e Google hanno svolto un lavoro fantastico realizzando video divertenti che mantengono l’attenzione del pubblico online ed ora Mark Gurman di Bloomberg ritiene che Apple possa aver lasciato un segnale riguardo l’annuncio dell’iPhone 14 presentato allo Steve Jobs Theater.

L’argomento di Mark a favore della “giornata atipica per il debutto dei prodotti” di Apple ha senso. L’azienda vuole regalare ai giornalisti e agli altri ospiti diretti a Cupertino un viaggio il giorno dopo il Labor Day.

iPhone 14 si prepara al debutto

L’iPhone 14 da 6,1 pollici, l’iPhone 14 Max da 6,7 ​​pollici, l’iPhone 14 Pro da 6,1 pollici e l’iPhone 14 Pro Max da 6,7 ​​pollici potrebbero essere presentati di fronte a un “pubblico in studio” dal vivo. Gurman ha affermato che Apple continuerà a mostrare nuovi prodotti e funzionalità online e su un grande schermo.

Apple distingue chiaramente tra dispositivi non Pro e Pro. I telefoni premium utilizzeranno il chipset A16 Bionic a 4 nm, mentre i modelli non Pro utilizzeranno l’A15 Bionic a 5 nm dell’anno scorso. L’iPhone 14 Pro e 14 Pro Max avranno pannelli AMOLED superiori e una fotocamera da 48 MP ampia rispetto a 12 MP sui modelli non Pro.

I telefoni premium non avranno tacca, mentre i modelli minori lo avranno. Le varianti non Pro e Pro hanno entrambe 6 GB di RAM, tuttavia i dispositivi Pro hanno una RAM LPDDR5 più veloce. Non ci resta che attendere l’annuncio ufficiale della società che dovrebbe arrivare molto presto.