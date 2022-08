Il colosso Apple ha recentemente lanciato un avvertimento a tutti i propri clienti, ricordando loro di installare sempre gli aggiornamenti software proposti sui prodotti Apple.

Questo avvertimento è stato lanciato in seguito alla scoperta, qualche giorno fa, di una vulnerabilità in alcuni degli hardware sviluppati dalla società di Cupertino. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple ricorda di installare sempre gli aggiornamenti sofwtare

La vulnerabilità di stiamo parlando non è altro che un varco che un hacker con intenzioni truffaldine potrebbe sfruttare per prendere il controllo di questi dispositivi e disporre dei dati. Gli aggiornamenti (o patch) sono stati rilasciati negli scorsi giorni e promettono di risolvere il problema. Le falle sarebbero due: una riguarda il kernel, “lo strato più profondo del sistema operativo che tutti i dispositivi hanno in comune”, ha spiegato il colosso.

L’altra, invece, riguarda Safari e in particolare WebKit, la tecnologia su cui si basa il browser. La versione da installare per mettere i propri dispositivi in sicurezza è la 15.6.1 per iOS, e la 12.5.1 per MacOs Monterey. Ad essere a rischio sono: tutti gli iPhone 6S e successivi, tutti gli iPad dalla quinta generazione in avanti inclusi gli iPad Pro e tutti i Mac con a bordo Monterey.