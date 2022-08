Come ben saprete, la piattaforma Dazn ha creato un disservizio nelle giornate di sabato e domenica scorsa, durante la prima giornata di Serie A.

Il colosso ha recentemente informato i propri clienti che di voler rilasciare un rimborso automatico del 50% per scusarsi di ciò che è successo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Dazn rimborsa i propri clienti per i disservizi

Durante l’incontro con il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, il MISE, l’Agcom e la Lega Serie A, svoltosi in un clima costruttivo tra le parti, DAZN ha chiarito la natura straordinaria e non prevedibile dell’evento verificatosi nelle giornate di sabato e domenica. Per il disservizio tecnico che non ha interessato la totalità degli abbonati che hanno seguito le partite in programma nelle giornate di sabato e domenica, DAZN provvederà a riconoscere un indennizzo a tutti i clienti che, durante la finestra temporale dell’incidente, hanno sofferto disagi.

La misura dell’indennizzo, in conformità a quanto previsto dalla delibera AGCOM, sarà pari al 25% del canone mensile pagato da ciascun cliente secondo il proprio profilo di abbonamento e, proprio in ragione della straordinarietà dell’evento, di un ulteriore 25%, pari alla fruizione gratuita di una giornata di campionato.

La modalità di riconoscimento dell’indennizzo sarà attivata in via diretta da DAZN senza che l’utente debba fornire alcuna documentazione o richiesta e, quindi, in temporanea e parziale deroga, sicuramente migliorativa, rispetto a quanto stabilito dalle regole vigenti e sarà necessariamente diversa a seconda della tipologia di cliente