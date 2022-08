In un mondo sempre più elettronico, e fomentati dalle teorie complottiste che sempre più spesso vediamo nelle pellicole cinematografiche, è facile pensare che il nostro smartphone possa essere spiato da agenti esterni.

Per ovviare a dubbi ed incomprensioni, alcune aziende hanno proposto piccoli trucchi da mettere in atto, per riuscire a capire se aziende fake stanno accedendo ai nostri dati sensibili. Molto spesso, infatti, i malviventi creano delle fine antenne, alle quali lo smartphone si collega, offrendo loro la possibilità di accedere indisturbati alle informazioni dello smartphone.

Smartphone: come sapere se vi stanno spiando

Ma quali sono i trucchetti che ci permettono di capire se altri stanno spiando quello che facciamo? ecco tre punti fondamentali:

Batteria dalla durata inferiore al solito – il segnale più importante, se di punto in bianco il vostro smartphone ha una durata inferiore al solito, probabilmente sono stati avviati programmi in background che consumano la batteria, di cui effettivamente non siete a conoscenza.

dalla – il segnale più importante, se di punto in bianco il vostro smartphone ha una durata inferiore al solito, probabilmente sono stati avviati che consumano la batteria, di cui effettivamente non siete a conoscenza. Attività insolite – un altro esempio possono essere attività definite insolite , come la ricezione di SMS “strani”, applicazioni che inviano banner pubblicitari oppure bug di altro tipo.

– un altro esempio possono essere attività definite , come la ricezione di SMS “strani”, che inviano banner pubblicitari oppure bug di altro tipo. Spegnimento difficoltoso – l’ultimo segnale da non sottovalutare riguarda lo spegnimento difficoltoso, infatti se notate che lo smartphone tende a bloccarsi facilmente, o che risulta anche difficile pensare di spegnerlo, probabilmente è stata installata una applicazione che non dovrebbe esistere.

Tutto quanto scritto vi potrebbe aiutare a scoprire se altri utenti vi stanno spiando, risparmiandovi non pochi problemi.