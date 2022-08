Quando all’inizio di quest’anno Instagram ha introdotto un design a schermo intero ispirato a TikTok, l’azienda ha causato un trambusto online ed è stata accolta con forti reazioni da parte di figure di spicco dei social media, tra cui Kylie Jenner e Kim Kardashian. Il cross-posting è l’ultima strategia che Meta sta implementando nel tentativo di competere meglio con TikTok.

Martedì l’azienda ha annunciato una serie di nuove funzioni, una delle quali è un nuovo modo per generare Reels da storie precedentemente pubblicate. La nuova funzionalità è un componente di questo annuncio. Ora, i creatori di contenuti hanno la possibilità di pubblicare i loro Reels sia su Instagram che su Facebook, dando loro accesso alle opportunità di monetizzazione offerte da entrambi i servizi.

Instagram sta espandendo la sua piattaforma

All’inizio di quest’anno, Meta ha fatto un altro sforzo per competere con TikTok introducendo la funzione Reels su Facebook. Il formato video breve che è verticale è stato popolare in tutti i social network e questa tendenza si è manifestata in una varietà di piattaforme e servizi.

Meta sta rendendo molto più semplice per gli utenti generare questo tipo di contenuto consentendo loro di convertire le storie precedentemente pubblicate in Reels. Questa funzione viene implementata in tandem con la nuova possibilità di pubblicare Reels sia su Instagram che su Facebook.

Una nuova funzionalità nota come adesivo “Aggiungi il tuo” verrà introdotta sia su Instagram che su Facebook Reels nel prossimo futuro. Questo è disponibile da tempo su Instagram Stories e, visto l’immenso successo della funzione, Meta ha deciso di incorporarlo in Reels sia su Instagram che su YouTube.

Gli utenti ora hanno accesso a un ulteriore metodo semplice per generare nuove storie, che sfrutta una tendenza. Sviluppando queste nuove funzioni, Meta sta cercando di attirare una base di utenti più ampia sulla piattaforma Reels. Le funzionalità appena aggiunte vengono attualmente distribuite a persone in tutto il mondo, quindi dovresti avervi accesso abbastanza rapidamente.