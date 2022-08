Spotify sta testando una nuova funzionalità audio in Vietnam, con l’obiettivo di incoraggiare gli utenti a registrare le risposte vocali alle playlist, dopo aver testato nuove strutture di registrazione di podcast in-app per gli utenti in Nuova Zelanda.

Un utente di Reddit ha condiviso schermate della funzione, dimostrando come gli è stato chiesto di rispondere a una playlist con una clip vocale che verrà trasmessa come episodio di podcast. Come per l’ultimo test in Nuova Zelanda, è ragionevole aspettarsi che questi “podcast” di reazione vengano trasmessi direttamente ai profili personali dei produttori, dove i follower possono ascoltare.

Spotify potrebbe introdurre l’aggiornamento in più paesi

Secondo le immagini, i clienti che partecipano al test vedono l’icona di un microfono sulle schermate della playlist e, quando la toccano, vengono indirizzati a una nuova schermata che richiede loro di registrare una risposta vocale alla playlist. Possono registrare in una volta sola o più clip facendo una pausa dopo aver premuto il pulsante. Prima della pubblicazione, possono modificare la clip, aggiungere musica di sottofondo e taggare la playlist.

Questo metodo è simile al test della Nuova Zelanda, tranne per il fatto che il punto iniziale di quel test era un pulsante “Registra Podcast” nella schermata principale. Quindi lo scopo di questo test è fornire un suggerimento alle persone che potrebbero non avere in mente un’idea per un podcast.

Spotify ha confermato il test, ma non ha fornito informazioni su dove è disponibile il servizio o su come prevede di gestire queste reazioni vocali. “In Spotify, esploriamo costantemente modi per migliorare l’esperienza dei nostri utenti sulla nostra piattaforma e testiamo regolarmente le innovazioni che riteniamo possano essere vantaggiose sia per gli ascoltatori che per i produttori”.