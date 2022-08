L’aggiornamento di Android 13 è stato reso disponibile per il download sui telefoni Pixel di Google, come alcuni di voi potrebbero già sapere. Dall’introduzione dell’anteprima per sviluppatori all’inizio di quest’anno, Google ha fornito dettagli sulle imminenti funzionalità, modifiche e aggiornamenti di Android 13. L’aggiornamento arriverà con tutte queste nuove funzionalità, aggiornamenti e miglioramenti.

Dopo aver installato Android 13 sui propri telefoni, i possessori di Pixel 6 (e successivi, che include Pixel 6a) non potranno ripristinare il sistema operativo su Android 12 una volta fatto, secondo un messaggio pubblicato da Google sul suo sito web per sviluppatori.

Android 13 è arrivato per gli utenti di Pixel 6

“L’aggiornamento di Android 13 per Pixel 6, Pixel 6 Pro e Pixel 6a contiene un aggiornamento del bootloader che fa avanzare la versione anti-rollback. Dopo aver eseguito il flashing di questi dispositivi con una build Android 13, non sarai in grado di eseguire il flashing di build Android 12 precedenti.”

Prima di questo, altri dispositivi Pixel in passato erano in grado di tornare a una build precedente. Tuttavia, gli sviluppatori XDA suggeriscono che ciò potrebbe essere dovuto a una limitazione del chipset Tensor che può essere trovato su Pixel 6, Pixel 6 Pro e Pixel 6a. Questa limitazione è presente solo su questi tre dispositivi. È ragionevole presumere che i futuri prodotti Pixel, come l’imminente serie Pixel 7, saranno allo stesso modo vincolati in questo modo.

Detto questo, esso non dovrebbe essere un problema per la stragrande maggioranza degli utenti finali. Molto probabilmente influenzerà gli utenti che potrebbero eseguire il flashing tra diverse immagini di sistema, forse per scopi di test o sviluppo, quindi a meno che ciò non caratterizzi il modo in cui usi il telefono, questo non dovrebbe essere un problema per la maggior parte dei consumatori.