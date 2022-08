Sempre più persone hanno sentito parlare di VPN e alcuni già le usano. Ma come funziona e quali vantaggi e possibilità ti offre una VPN?

VPN sta per Rete privata virtuale. L’utilizzo di una VPN è un modo semplice ed efficiente per aumentare la sicurezza e la privacy online.

Quando utilizzi Internet, cil tuo dispositivo scambia dati con altre parti sul web. Una VPN crea un tunnel sicuro tra il tuo dispositivo (ad es. smartphone o laptop) e Internet. La VPN ti consente di inviare i tuoi dati tramite una connessione crittografata e sicura a un server esterno: il server VPN. Da lì, i tuoi dati verranno inviati a destinazione su Internet.

Il reindirizzamento del traffico Internet tramite un server VPN presenta diversi vantaggi. Innanzitutto, ti aiuta a nascondere la tua identità online. In secondo luogo, protegge i tuoi dati. E terzo, ti consente di utilizzare Internet più liberamente.

Come funziona una VPN?

La connessione ad una VPN è abbastanza semplice. Dopo esserti iscritto a un provider VPN, dovrai scaricare e installare il software VPN. Quindi selezionare un server a cui desideri connetterti e la VPN farà il resto.

Una volta stabilita la connessione, ecco cosa succederà:

Il software VPN sul tuo computer crittografa il tuo traffico dati e lo invia al server VPN tramite una connessione sicura. I dati passano anche attraverso il tuo provider di servizi Internet, ma non possono più spiare a causa della crittografia.

I dati crittografati dal tuo computer vengono decifrati dal server VPN.

Il server VPN invierà i tuoi dati su Internet e riceverà una risposta.

Il traffico viene quindi crittografato di nuovo dal server VPN e viene rispedito a te.

Il software VPN sul tuo dispositivo decrittograferà i dati in modo che tu possa effettivamente capirli e utilizzarli.

L’applicazione VPN viene eseguita in background sul tuo computer, tablet o smartphone. Puoi accedere a Internet come faresti normalmente e non noterai nulla di diverso, a parte il fatto che sarai in grado di aggirare le restrizioni online.