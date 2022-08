POV: Sei su TikTok e vedi il tuo quinto “POV” di fila. L’acronimo in genere precede prompt o scene specifiche, e quindi sapere cosa rappresenta può fornire un contesto cruciale. Quindi, cosa significa POV?

Se sei un appassionato di cinema, o semplicemente un esperto di acronimi, probabilmente sai che la frase significa “punto di vista“. Tipicamente, è usato per riferirsi a una ripresa in un film in cui la telecamera assume il “punto di vista” del suo soggetto. Ma potresti anche averlo visto online al di fuori di TikTok.

Tuttavia, anche chi ha familiarità con il termine potrebbe vedere l’acronimo usato su TikTok e sentirsi totalmente confuso. Come molte frasi che diventano virali sull’app (l’hashtag #pov ha 593,9 miliardi di visualizzazioni).

Cosa significa POV su TikTok?

Poiché TikTok è un’app video, l’applicazione di riprese in stile “POV” si traduce molto facilmente in clip TikTok. Tutto quello che devi fare è registrare dalla prospettiva che stai descrivendo.

Poiché i video POV sono diventati più popolari, tuttavia, molti utenti hanno perso di vista il significato stesso del termine. La frase è spesso usata solo per precedere qualsiasi richiesta di un utente che recita una scena. Invece di registrare video dal “POV” che stanno descrivendo, spesso si ritraggono mentre recitano il prompt alla telecamera.

Fortunatamente, anche se usato in modo impreciso, è abbastanza semplice capire il significato inteso di un video POV una volta che sai cosa significa “punto di vista“. Anche se ci sono alcune persone che non avendo familiarità con la tecnologia potranno avere difficoltà.