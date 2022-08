Ferragosto: affrettatevi con la spesa, supermercati chiusi il 15 Agosto

Anche quest’anno Ferragosto è già arrivato, e come ogni anno ci chiediamo quali saranno i negozi e i supermercati aperti per fare le ultime spese prima del grande pranzo/picnic/barbecue. In ogni caso, meglio anticiparci con i tempi per evitare di rimanere a mani vuote il 15 agosto. Allora, quali store saranno chiusi?

Ferragosto: il programma di supermercati ed outlet

CARREFOUR E CARREFOUR MARKET

Iniziamo da un grande classico. Al momento non ci sono indicazioni generali, quindi per saperne di più fate riferimento allo store locator.

CONAD

Qui la questione è varia. Alcuni store sono aperti, altri chiusi: tutto dipende dalla località. Per questo dirigetevi sul sito ufficiale e fate affidamento alla vostra città. Stessa cosa vale per:

COOP E IPERCOOP

ESSELUNGA

DECATHLON

LEROY MERLIN

LIDL

In tal caso per conoscere orari e disponibilità vi converrà aprire l’App Lidl Plus.

MEDIAWORLD

Con il nuovo sito, MediaWorld non mette più a disposizione la funzione che permette di sapere con anticipo i negozi aperti a Ferragosto 2022, quindi si dovrà controllare dall’apposito motore di ricerca sotto data.

UNIEURO

Difficile dare un’informazione certa: solitamente però i piccoli store avranno un turno di chiusura a sé, mentre quelli che si trovano nei centri commerciali aperti si dovranno adeguare.

IKEA

Ikea sarà aperta ma avrà gli orari ridotti. Per conoscerli consultate il sito ufficiale.

OUTLET VILLAGE APERTI A FERRAGOSTO 2022

Degli outlet village invece troveremo aperti:

Barberino Designer Outlet dalle 10 alle 20

Castel Romano Designer Outlet dalle 10 alle 21

Fidenza Village dalle 10 alle 20

Franciacorta Village Land of Fashion dalle 10 alle 20

La Reggia Designer Outlet dalle 10 alle 21

Mantova Village Land of Fashion dalle 10 alle 20

Noventa di Piave Designer Outlet dalle 10 alle 20

Palmanova Village Land of Fashion dalle 10 alle 20

Puglia Village Land of Fashion dalle 10 alle 21

Serravalle Designer Outlet dalle 10 alle 21

Sicilia Outlet Village dalle 10 alle 21

The Mall Luxury Outlets Firenze dalle 10 alle 19.30

The Mall Luxury Outlets Sanremo dalle 10 alle 19.30

Torino Outlet Village dalle 10 alle 19

Valdichiana Village Land of Fashion dalle 10 alle 20

Quelli chiusi a Ferragosto saranno: