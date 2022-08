Il tanto pubblicizzato Nothing Phone (1) è stato lanciato il mese scorso e da allora lo smartphone è stato perseguitato da polemiche. Sono già emersi numerosi rapporti che rivelano difetti di fabbricazione del telefono. Ora, un nuovo problema con i display degli smartphone sta guadagnando notizie.

Nothing Phone (1) è stato rilasciato con un display full-HD+OLED da 6,55 pollici con una luminosità massima di 1200 nits. Secondo uno studio ComputerBase, il Phone (1) può raggiungere solo 700 nits. Il giornale ha anche tentato di riprodurre scenari molto specifici che avrebbero potuto attivare la luminosità automatica del telefono per raggiungere la quantità promessa, ma non è comunque riuscito a raggiungere più di 700 nits di luminosità.

Nothing Phone (1) è stato rilasciato di recente

Altri siti Web, come GSMArena e Heise, hanno confermato che il Phone (1) non è brillante come pubblicizzato. ComputerBase ha contattato Nothing in merito a questo problema e gli è stato detto che “i valori di picco per la luminosità sono di circa 700 nits”. Nothing, secondo la rivista, ha ridotto anche la luminosità promessa sul proprio sito web.

Nothing ha risposto a un rapporto di XDA. “L’hardware è in grado di raggiungere una luminosità di picco fino a 1.200 nits”, secondo l’azienda, “ma questo è attualmente regolato dal software a 700 nits”. Questa scelta è stata scelta per fornire un’esperienza utente equilibrata in termini di consumo di calore e energia. Non vediamo l’ora di sentire i nostri utenti in merito e monitoreremo attivamente l’input per determinare se questo dovrebbe essere affrontato nelle versioni future del software”.

Secondo l’osservazione, è improbabile che la società aumenti la luminosità a 1200 nits. Tuttavia, se i clienti lo richiedono, potrebbe rilasciare un aggiornamento per farlo.