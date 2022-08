Fino ad ora in molti hanno potuto usufruire dei voli super low cost della nota compagnia aerea Ryanair. Finora è stato infatti possibile prenotare dei voli a soli 9,99 euro. Tuttavia, sembra che molto presto le cose cambieranno.

Ryanair è ormai pronta a dire addio ai voli low cost a prezzi stracciati

Grazie ai voli low cost proposti da Ryanair finora abbiamo potuto viaggiare in tutto il mondo con dei prezzi davvero stracciati. Tuttavia, come già accennato, molto presto le cose cambieranno. In seguito all’inflazione e alla crisi economica dovuta in parte al conflitto tra Russia e Ucraina, infatti, l’azienda Ryanair si sta vedendo costretta a dire addio ai voli economici.

In particolare, l’azienda ha intenzione di non proporre più i voli low cost che fino ad ora sono stati proposti a dei prezzi davvero molto molto bassi, pari cioè a 0,99 euro e 9,99 euro a tratta. A rivelarlo è stato Michael O’Leary durante un’intervista tenutasi a BBC Radio 4. In particolare, ha così dichiarato:

“Non credo ci saranno più voli a 10 euro. La nostra tariffa media è stata lo scorso anno di 40 euro, andremo verso i 50 euro nei prossimi 5 anni. Le nostre tariffe promozionali super scontate, quelle a 1 euro, a 0,99 o anche a 9,99 penso che non si vedranno per un certo numero di anni.”

Insomma, dovremo dire addio ai voli super economici di Ryanair. Vi ricordiamo però che sembra che rimarranno disponibili tutti gli altri voli economici dell’azienda, compresi ad esempio i voli con tariffe ad un prezzo rispettivamente di 19,99 euro e di 24,99 euro.