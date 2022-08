Il Program Store di Apple sembra tenere un’app prigioniera. Il termine ‘ostaggio’ potrebbe essere abusato, ma sembra che Apple stia ostacolando il rilascio di un nuovo aggiornamento, secondo il CEO di Telegram Pavel Durov. Durov si è lamentato su Telegram del fatto che un aggiornamento dell’app non veniva distribuito agli utenti perché era bloccato in un ‘processo di revisione’.

Ha continuato dicendo che il ritardo è stato ‘deludente’ e che riguarda non solo i grandi sviluppatori, ma anche i piccoli sviluppatori. Inoltre, ha aggiunto che il processo di approvazione dell’app è ‘oscuro’ e che spesso non c’è alcuna spiegazione. Durov spiega di come i creatori di app siano già penalizzati dall’App Store e dalla commissione del 30% di Google Play Store. Sfortunatamente, questa storia e il dispiacere dichiarato non sono unici. Molti sviluppatori hanno già espresso insoddisfazione per il modello di monetizzazione degli app store online.

Telegram, il CEO spiega gli errori dell’App Store Apple

Apple e Google di solito hanno preso fino al 30% di qualsiasi reddito prodotto nel negozio. Anche se Apple e Google hanno entrambi ridotto le loro tariffe al 15% per le persone con meno di $ 1 milione di profitti. Indipendentemente da ciò, molte persone hanno affermato che il prezzo della commissione è ancora troppo alto. Il caso più importante che ha coinvolto queste difficoltà si è verificato nell’estate del 2020, quando Epic Games ha volutamente evitato di utilizzare il meccanismo di pagamento dell’App Store a favore del proprio.

Il processo ha spinto Apple ad apportare alcune modifiche minori alle regole e ai regolamenti dell’App Store, ma alla fine non è stato modificato molto. Sebbene Epic Games abbia perso la guerra, sta ancora combattendo la battaglia. Tim Sweeney, CEO di Epic Games, ha proposto la creazione di un nuovo ecosistema che includa app per tutte le piattaforme. Anche se ciò potrebbe non accadere mai, deve esserci una soluzione migliore per gli sviluppatori di app e le piattaforme su cui lavorano. Per il momento, dovremo aspettare e vedere cosa ha in serbo per noi Telegram con il suo prossimo aggiornamento software.