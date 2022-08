THQ Nordic ha annunciato durante la sua vetrina estiva che le voci sono autentiche, dal momento che da tempo si vociferava che un remake di Alone in the Dark fosse in lavorazione. Sta portando una “reimmaginazione” del famoso videogioco del 1992 sulle piattaforme PlayStation 5, Xbox Series X e PC, ma la data di uscita non è stata rivelata.

È generalmente accettato che l’originale titolo sia stato il primo gioco horror di sopravvivenza in 3D; infatti, è stato inserito nel Guinness World Record per questo risultato; tuttavia, non è stato rilasciato un nuovo titolo di Alone in the Dark dal 2015. Inoltre, questo sarà il primo ingresso di THQ Nordic nella serie dopo che la società lo ha acquistato da Atari nel 2018.

Alone in the Dark non ha ancora una data di rilascio

La rivisitazione per giocatore singolo che sarà sviluppata da Pieces Interactive presenterà contenuti originali scritti da Mikael Hedberg, che è anche responsabile della scrittura di Amnesia: The Dark Descent e Soma, oltre a design di creature creati da Guy Davis, che ha lavorato a lungo con Guillermo del Toro in passato. La trilogia degli anni ’90 sarà inclusa nel gioco attraverso i suoi personaggi, ambientazioni e temi. Emily Hartwood ed Edward Carnby, che erano i personaggi principali del primo gioco, tornano in questo sequel come personaggi giocabili e l’azione si svolge negli anni ’20 nel sud americano. D’altra parte, THQ Nordic ha affermato che ogni singolo nemico sarà totalmente nuovo.

L’editore ha avuto molto altro da mostrare durante lo streaming oltre ad Alone in the Dark. Questi includevano nuove visualizzazioni su SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, Destroy All Humans! 2 – Reprobed e AEW Fight Forever. Wreckreation è un gioco di corse arcade open world e Space for Sale è un gioco in cui costruisci case su pianeti generati proceduralmente e le vendi a clienti alieni. Altre nuove rivelazioni includono il gioco di strategia in tempo reale Tempest Rising, un gioco di corse arcade open world chiamato Wreckreation e il gioco Space for Sale.