Pochi giorni fa, OnePlus ha introdotto l’iterazione 10T del suo smartphone di punta. E ora, in meno di una settimana, l’azienda ha iniziato a distribuire il primo aggiornamento software mai rilasciato per il dispositivo mobile, che offrirà aggiornamenti e correzioni di bug.

Coloro che non sono a conoscenza potrebbero non saperlo, ma OnePlus 10T è il secondo modello di punta rilasciato dall’azienda per l’anno e viene fornito con specifiche eccezionali. La versione firmware CPH2413 11 A.05, attualmente disponibile nella regione dell’India, ha appena iniziato a essere consegnata.

OnePlus 10T, l’aggiornamento è appena arrivato

L’azienda cinese che produce smartphone ha fatto un annuncio ufficiale anche sui suoi forum della community di OnePlus. Allo stesso tempo, ha condiviso un elenco di tutti i miglioramenti e le ottimizzazioni inclusi nell’aggiornamento del software. Il dispositivo mobile avrà ora un tempo di avvio più rapido e una migliore stabilità della rete come risultato di questo aggiornamento. Inoltre, l’azienda ha migliorato l’effetto di ripresa dell’app della fotocamera per contribuire a rendere l’esperienza complessiva dell’utente più positiva.

In particolare, sono state apportate anche correzioni di bug, come una soluzione al problema in cui la fotocamera a volte appariva in modo strano in determinate circostanze. Poiché si tratta semplicemente di un aggiornamento minore, è possibile che non venga reso accessibile a tutti gli utenti di OnePlus 10T subito. Nonostante ciò, dovremmo anticipare che l’aggiornamento subirà un roll-out più ampio nei prossimi giorni.

In termini di dispositivo mobile stesso, ha un display AMOLED FHD+ da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 hertz (Hz). Sotto il cofano del device c’è un SoC Snapdragon 8+ Gen 1, abbinato a un massimo di 16 GB di RAM LPDDR5 e fino a 256 GB di memoria interna UFS 3.1. La capacità massima del dispositivo è di 256 GB. Il telefono è alimentato da un’enorme batteria da 4.800 mAh che consente incredibili capacità di ricarica rapida da 150 W. Inoltre, la parte posteriore del dispositivo è dotata di un array a tripla fotocamera con una risoluzione di 50 megapixel.