L’operatore virtuale Very Mobile ha da poco deciso di prorogare la propria offerta denominata Very 8.99 Summer Flash, attivabile da tutti i nuovi clienti che richiedono un nuovo numero e da tutti i clienti in portabilità.

Continua anche la promo cashback, insieme all’offerta, fino al prossimo 5 settembre 2022. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile proroga la Very 8.99 Summer Flash

L’offerta in questione comprende minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 Giga di traffico internet mobile in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload. Il prezzo, come avrete sicuramente intuito, è di 8.99 euro al mese.

I nuovi clienti Very Mobile che acquistano un’offerta inclusa nella promo cashback, appena avranno attivato la propria SIM Very riceveranno una ricarica omaggio direttamente sul credito residuo. La ricarica omaggio è valida esclusivamente per il pagamento del costo di rinnovo mensile dell’offerta, con priorità di consumo rispetto al credito delle ricariche a pagamento.

Nei punti vendita fisici il costo della nuova SIM ricaricabile è di 5 euro, salvo eventuali promozioni locali che permetteranno di azzerare anche questo costo. E’ possibile attivare e disattivare il servizio di Ricarica Automatica in qualsiasi momento. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire maggiori dettagli.