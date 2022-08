Disney+, per la prima volta in assoluto, ha battuto Netflix stabilendo un nuovo record per quanto riguarda il numero totale di abbonati. Netflix al momento ha un milione di abbonati in meno, mentre la controparte continua ad averne sempre di più.

Fino ad ora, Netflix è stato di gran lunga il più grande servizio di streaming mai esistito tra le piattaforme con questo format. A lungo è stata talmente di successo che l’azienda non aveva alcun tipo di rivale, adesso la concorrenza tra servizi streaming si fa sentire. Dopo aver guadagnato 14,4 milioni di abbonati, Disney+ ora ha un totale di 221 milioni di iscritti.

Disney+: sempre più utenti si iscrivono alla piattaforma e abbandonano Netflix

È la prima volta che un’azienda concorrente supera il colosso dello streaming per numero di abbonati totali. “Abbiamo avuto un trimestre eccellente, con i nostri team creativi, e non solo, di livello mondiale e davvero eccezionali che hanno curato ogni dettaglio”, conferma Bob Chapek, amministratore delegato della Disney.

“Con 14,4 milioni di abbonati Disney+ ottenuti nel terzo trimestre fiscale, ora abbiamo 221 milioni di abbonamenti totali. Continuiamo a trasformare l’intrattenimento mentre ci avviciniamo al nostro obiettivo. Miriamo ad una nuova narrazione avvincente sulle nostre numerose piattaforme. Inoltre, esperienze fisiche coinvolgenti che superano le aspettative, il che si riflette nei nostri risultati di questo trimestre”.

Allo stesso tempo, la Disney ha annunciato che avrebbe lanciato un nuovo abbonamento supportato dalla pubblicità, allo stesso prezzo attualmente appartenente alla piattaforma base. I clienti che vogliono evitare la pubblicità dovranno fronteggiare un costo maggiore del servizio.