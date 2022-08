WhatsApp è costantemente al lavoro per testare i suoi ultimi aggiornamenti, come gli strumenti di moderazione per le chat di gruppo, i miglioramenti della privacy e le risposte emoji per i post di stato che abbiamo visto di recente. A giugno, siamo stati informati dello sviluppo in corso per fornire agli utenti una nuova opzione per esprimersi attraverso l’uso di emoji a cuore pulsante animato gigante; tuttavia, all’epoca, non era ancora pronto per il beta test. Ora, quelle emoji di cuori palpitanti sono di nuovo disponibili e questa volta sono più grandi che mai.

Queste emoji sono ora visualizzate nel loro pieno splendore nella versione beta più recente dell’app di messaggistica, che è la versione 2.22.18.4 ed è stata testata da WABetaInfo. Hanno lo stesso movimento della grande emoji a cuore rosso, ma ora puoi ottenerli anche in una varietà di colori, inclusi bianco, nero, viola, blu, verde e giallo. E poiché ci sono così tante alternative, i tester possono utilizzare i molti colori per trasmettere l’amore in una varietà di forme scegliendo quella appropriata.

WhatsApp si prepara all’aggiornamento

Il lavoro procede in questo modo da un po’ di tempo, con gli utenti beta di WhatsApp iOS che sono stati i primi a ricevere alcune emoji animate a forma di cuore pulsante a gennaio. Queste emoji erano leggermente più piccole di quelle attualmente disponibili. Nonostante il fatto che alla fine siano stati resi inutilizzabili ad un certo punto in seguito, ora vengono osservati ancora una volta nei test su Android diversi mesi dopo.

Il lato positivo è che WhatsApp è stato abbastanza generoso da fornire agli utenti della piattaforma Android un’emoji a cuore pulsante più grande di quelle che sono state viste sui dispositivi iOS a gennaio. Nonostante alcuni bug minori nella versione beta, sembra che questa emoji a cuore pulsante si stia avvicinando sempre di più alla sua forma finale. L’emoji sarà resa disponibile ai beta tester in un lancio graduale.