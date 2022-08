DJI Mavic 3 è un promettente drone per acquisire immagini aeree di alta qualità. Tuttavia, l’app DJI Fly attualmente disponibile utilizzata per controllarlo è essenziale e piena di funzionalità incomplete. Il prezzo alto significa anche che questo drone è per gli appassionati con soldi da spendere o per i professionisti con soldi da guadagnare.

Design, materiali e radiocomando:

Il Mavic 3 segue l’attuale tendenza del design dei droni DJI pieghevoli. Il Mavic più nuovo e costoso sembra e si sente ancora il migliore, ma è solo un miglioramento iterativo rispetto al Mavic 2 Pro. In particolare, il meccanismo di rilascio della batteria ora è piacevole da usare. La batteria può essere rimossa con una mano sola e l’intero processo è meno difficile rispetto al Mavic 2 e in particolare ai droni della serie Phantom.

Hanno migliorato la qualità costruttiva della fotocamera e il suo gimbal, infatti quest’ultimo adesso si blocca effettivamente quando il drone è spento. La protezione della fotocamera di tipo “museruola” inclusa offre una buona protezione generale ed è davvero facile da far “indossare” al Mavic 3. Buoni i miglioramenti con il nuovo modulo della fotocamera che è molto più grande.

Il drone viene fornito con un familiare telecomando DJI RC-N1 che fa il suo lavoro, ma a nostro avviso manca di qualche pulsante in più e di uno schermo di telemetria come quello del Mavic 2. Nel frattempo, il costoso DJI RC PRO non vale tanti soldi in più. Per menzionare, il controller intelligente DJI più economico non è compatibile con il Mavic 3.

Ci sono molte sottili differenze rispetto al modello precedente, come gambe più sottili, motori neri, telecamere per evitare ostacoli e così via, ma queste non influiscono direttamente sull’utilizzo del drone. In conclusione, non rimarrete delusi da come si sente e gestisce il drone, ma non è nemmeno nulla di entusiasmante come novità.

App DJI Fly:

DJI Fly è la classica app da usare per controllare il Mavic 3. Rispetto all’app DJI Go 4, l’app Fly sembra un po’ più semplice. Graficamente è semplificata sì, ma i controlli sono più goffi e meno accessibili. L’unica cosa positiva che possiamo dire è che in un aggiornamento è stato abilitato il tracciamento attivo che contiene il tipo di volo del punto di interesse. Questo e altri voli basati sul tracciamento possono essere utilizzati per scopi di scansione fotogrammetrica.

Prestazioni di volo:

DJI rivendica un tempo di volo di 46 minuti, tuttavia, con diversi test di volo, in diverse condizioni climatiche e modalità di guida, possiamo dirvi che una statistica più reale dell’autonomia è di circa 35 minuti. Quindi nonostante la discrepanza tra il tempo di volo dichiarato, il risultato è comunque eccellente. Infatti 35 minuti con una singola batteria in condizioni reali sono considerevolmente più di quanto otteniamo dai droni Mavic 2 Pro e Phantom 4 Pro. Questo è sufficiente per ottenere una buona quantità di immagini, immagini fisse o video.

Il nuovo sistema di trasmissione O3+ non ha mai fatto cadere un telaio durante il volo vicino agli edifici. Essendo oscurata da muri e alberi, la qualità dell’alimentazione di trasmissione è rimasta superba. Il ronzio più basso dei motori e delle eliche dà in qualche modo l’impressione di un drone superiore. Quando si avvia il drone con le levette del telecomando (cosa che di solito preferiamo fare) i motori si avviano senza intoppi e senza scuotimenti inutili. A tal proposito vi ricordiamo di aprire bene le eliche prima di avviarle, per non sforzare i motori, viste le loro dimensioni. Il drone decolla in maniera perfettamente controllata, cosa che si può dire anche per l’intero volo che seguì, anche nelle condizioni più ventose. Tutto sommato le prestazioni di volo sono eccellenti, per la mancanza di una parola migliore, il drone è semplicemente fantastico.

Fotocamera principale:

Come previsto da una fotocamera dotata di sensore Micro quattro terzi da 20 megapixel, la qualità dell’immagine è complessivamente buona. Per sfruttare i vantaggi di un sensore più grande, dobbiamo spingere i limiti di ciò che la fotocamera può fare. In una scena standard a bassa gamma dinamica, le differenze tra Mavic 3, Mavic 2 Pro e Phantom 4 Pro sono trascurabili. Tutte le fotocamere offrono quantità simili di dettagli con le rispettive uscite da 20 megapixel.

Il sensore più grande qui, produce migliori risultati a ISO elevati rispetto agli altri droni. Le informazioni sul colore vengono conservate meglio, c’è un po’ più di dettaglio e leggermente meno rumore.

Altri aspetti della qualità dell’immagine sono:

Nessun calo evidente della qualità dell’immagine negli angoli, un gradito miglioramento ai fini della fotogrammetria.

Una notevole quantità di distorsione è visibile, con un motivo ondulato dei baffi. Questo è difficile da correggere in determinate situazioni e ciò significherà processi più complicati durante i processi di non distorsione nei flussi di lavoro di fotogrammetria.

Questa fotocamera non ha un otturatore meccanico e questo non è l’ideale. La tapparella diventa un’altra variabile a cui prestare attenzione durante la scansione fotogrammetrica. Fortunatamente, la velocità di lettura del sensore è buona.

Quando si scatta direttamente al sole non si verifica una grave perdita di contrasto, ma si ottengono due punti verdi molto luminosi. Questo potrebbe distrarre nei video, meno un problema nelle foto.

La fotocamera con zoom ottico 7X:

Ebbene sì, c’è anche la seconda fotocamera con zoom ottico 7X. Una fotocamera che è davvero un’ottima aggiunta e novità su droni del genere. Il valore di apertura f4.4 significa che non molta luce passa attraverso l’obiettivo e raggiunge il sensore più piccolo da 1/2 pollice. Rispetto alla fotocamera principale i risultati sono scarsi, ma già avere una camera del genere è un plus.

Qui c’è del potenziale, soprattutto per quelli nel campo dell’ispezione. Il fatto che l’obiettivo abbia un FOV stretto lo rende molto migliore dello zoom digitale per lo stesso livello di ingrandimento (7x). Con questo tipo di zoom, è possibile ispezionare e riprendere in sicurezza oggetti pericolosi e difficili da raggiungere. Per massimizzare l’usabilità di questa fotocamera, abbiamo bisogno del pieno controllo: impostazioni di esposizione manuale, messa a fuoco manuale e formato immagine RAW.

La fotocamera con zoom non è limitata dalla distanza di messa a fuoco più breve. Può mettere a fuoco il più vicino possibile al soggetto in quanto il sistema di evitamento degli ostacoli consente al drone di volare in sicurezza. Questo produce un bel risultato di riproduzione “macro” per il drone.

Qualità dei video:

La sezione video è dove il Mavic 3 è stato migliorato di più. Le caratteristiche principali sono la possibilità di girare video in 5.1k a 50 fps con bitrate di 200 Mbps e informazioni sul colore 4:2:2 a 10 bit. Per coloro che potrebbero voler utilizzare il video per scopi di fotogrammetria, la risoluzione 5.1k è un buon miglioramento rispetto ai fotogrammi 4k standard. Ciò produrrà risultati migliori rispetto a qualsiasi drone DJI compatto precedente.

Il set di filtri ND incluso nel set DJI More Fly Combo è un bel tocco. Tuttavia non abbiamo visto spesso la necessità di utilizzare filtri ND quando c’è la modalità ad apertura variabile.

Conclusione e prezzi:

Per riassumere, il Mavic 3 è un drone promettente per acquisire tutti i tipi di immagini aeree. Le dimensioni compatte e il peso inferiore a 900 grammi significano che il drone è facile da trasportare.

Per coloro che stanno solo scattando foto aeree, il Mavic 3 è troppo costoso mentre altri droni più economici potrebbero essere sufficienti. Mavic AIR 2S è un acquisto molto migliore per hobbisti e appassionati. Per i registi e i professionisti, il Mavic 3 offre nuove possibilità che possono valere il prezzo.

Potete acquistare il DJI Mavic 3 con i segunti kit e prezzi (i prezzi possono variare in base alle scontistiche e sono approssimativi):