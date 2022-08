GTA 6: arriva una grande novità che i fan non si aspettano, cambia tutto

Potrebbe essere veramente la volta del cambiamento effettivo quello che investirà uno dei giochi più famosi del mondo. Stiamo parlando di Grand Theft Auto. GTA, nome abbreviato della longeva saga, arriverà alla sua sesta edizione questa volta con dettagli di altissimo livello. Secondo quanto venuto fuori dalle anticipazioni trovate sul web sui profili di alcuni leakers, il nuovo GTA 6 potrà essere il videogioco più ambizioso di sempre. Il report sulle pagine di Bloomberg ha fatto venire fuori diversi dettagli, come quello che dovrebbe vedere all’interno del gioco la prima protagonista femminile da quando è nato il franchise.

La città inoltre dovrebbe essere la più vasta di sempre, ma non finisce qui. Rockstar sta lavorando infatti alla reinterpretazione di città come Miami e anche di entrare all’interno degli edifici o dei locali commerciali.

Si abbraccerà un modello live service, il quale offrirà alla società di aggiungere anche dei nuovi scenari e città nei mesi e negli anni successivi per migliorare l’esperienza di gioco.

GTA 6: arrivano diverse novità che includono una protagonista femminile, tutto basato sul modello live service

Questo è quanto è comparso sul profilo dell’esperto giornalista di Boolmberg Jason Schreirer:

“Rockstar Games has spent the last four years overhauling its culture and working to become a kinder, more progressive company. But what does that actually look like? And what does it mean for the company’s next game, Grand Theft Auto VI? My latest feature”

Questa è la notizia di Bloomberg: “Rockstar Games has overhauled its workplace culture Grand Theft Auto 6 will also feature a playable female protagonist for the first time; she’s a latina that is one of a pair of leading characters, influenced by Bonnie & Clyde”.