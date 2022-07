Grand Theft Auto VI potrebbe riflettere l’evoluzione degli atteggiamenti sociali tanto quanto il gameplay. Bloomberg afferma che il futuro titolo open world di Rockstar includerà la prima protagonista femminile giocabile del franchise. Secondo quanto riferito, una donna latina farà parte di un duo ispirato a Bonnie e Clyde. Gli sviluppatori stanno anche cercando di lanciare un messaggio diverso, dato che hanno una reputazione da maschilisti e non faranno battute sui gruppi emarginati, hanno affermato i informatori.

Il tentativo di Rockstar di evitare di spargere troppe notizie sta influenzando anche la portata e la data di rilascio del gioco. GTA VI avrebbe dovuto coprire ampie porzioni del Nord e del Sud America, ma è stato ridotto a una versione immaginaria dell’area di Miami (presumibilmente Vice City). Gli analisti finanziari prevedono un rilascio tra aprile 2023 e marzo 2024, i contatti di Bloomberg ritengono che il gioco sia in sviluppo da “almeno” due anni.

Problemi per gli sviluppatori

L’azienda ha ultimamente rivisto le sue strutture di progettazione e gestione per ridurre la necessità di orari di lavoro eccessivi. Secondo quanto riferito, ha aggiunto membri del team, creato maggiori opportunità di tempo libero e licenziato leader che sarebbero stati violenti o difficili. Gli addetti ai lavori hanno descritto problemi con le spese generali burocratiche e una certa frustrazione per la mancanza di progressi, si diceva che molti dipendenti fossero contenti della riduzione della pressione.

GTA V e GTA Online hanno avuto successo per anni. GTA V ha lasciato i primi 20 bestseller annuali del gruppo NPD solo nel 2020. GTA Online è stato così popolare che Rockstar ha lanciato quest’anno un servizio in abbonamento a GTA+ per trarre profitto dai più grandi fan del gioco.