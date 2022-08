I prossimi telefoni pieghevoli di Samsung sono appena arrivati, ma alcune fotografie del mondo reale del Galaxy Z Fold 4 e del Galaxy Z Flip 4 sono apparse online prima della loro grande rivelazione la prossima settimana.

La fuga di notizie più recente proviene da un utente di Twitter che ha condiviso una serie di fotografie pratiche dei telefoni pieghevoli di nuova generazione di Samsung in tutto il loro splendore. Le immagini, prevedibilmente, confermano precedenti affermazioni sui device, implicando piccole modifiche al design.

Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, annuncio imminente

La perdita mette in evidenza le piccole modifiche che Samsung avrebbe apportato ai suoi prossimi dispositivi pieghevoli. Mentre il Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 non sembrano essere sostanzialmente diversi dai loro predecessori, le fotografie trapelate rivelano pieghe dello schermo meno pronunciate su entrambi i dispositivi. Le pieghe che si formano dove si piegano i display sono state uno dei maggiori problemi dei telefoni, quindi questo è un grande miglioramento.

Inoltre, lo Z Fold 4 sembra avere una cerniera esterna più piccola rispetto al Galaxy Z Fold 3. Lo stesso sembra essere vero per lo Z Flip 4, che ha una cerniera più sottile rispetto al suo predecessore. È interessante notare che le fotografie del presunto Z Fold 4 rivelano un’opzione di colore blu-grigio che non abbiamo visto in nessuna delle recenti perdite. La perdita mostra anche un’opzione di colore blu per Z Flip 4, il che non è del tutto sorprendente.

Data l’abbondanza di fughe di notizie e voci su ciò che Samsung ha in serbo per i consumatori in vista del suo prossimo evento Galaxy Unpacked, le fotografie appena trapelate non rivelano nulla di straordinario. Sono, tuttavia, un enorme spoiler per i prossimi dispositivi Galaxy.