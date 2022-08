Gli sviluppatori possono ora ottenere macOS 13 Ventura beta 5. Apple sta distribuendo una nuova build agli sviluppatori per continuare a testare le prospettive per i laptop dell’azienda. È passato anche un mese da quando l’azienda ha pubblicato una versione beta pubblica del gioco e una versione ottimizzata per gli sviluppatori.

La build attuale è 22A5321d. L’obiettivo principale di macOS 13 Ventura è sulle funzionalità di continuità, come la possibilità di avviare una chat FaceTime sul Mac e passare senza sforzo su iPhone o iPad.

macOS 13 è disponibile per il download

Lo strumento Stage Manager, che non è solo disponibile su iPad, ma aiuterà anche gli utenti a coordinare i loro flussi di lavoro tra app e finestre, è un’altra fantastica aggiunta a macOS 13 Ventura beta. Questo sistema operativo include per la prima volta anche due nuove app stock: Orologio e Meteo.

Messaggi ti consente di inviare inviti alla collaborazione in modo che tutti i partecipanti a un thread vengano automaticamente inclusi in un documento, foglio di lavoro o progetto. Gli utenti potranno vedere le modifiche in tempo reale e gli sviluppatori potranno integrare le esperienze di collaborazione delle loro app con Message e FaceTime. Con iCloud Share Photo Library, puoi condividere la tua libreria di foto con la tua famiglia e concedere a tutti uguali autorizzazioni per aggiungere, modificare, aggiungere, aggiungere didascalie ed eliminare foto.

Con Safari puoi condividere una serie di schede con gli amici utilizzando i gruppi di schede condivise. Ognuno può aggiungere le proprie schede e il gruppo di schede cambierà istantaneamente mentre collabori. Apple sta rilasciando anche iOS 16 beta 5, iPadOS 16 beta 5, watchOS 9 beta 5 e tvOS 16 beta 5 insieme a macOS 13 Ventura beta 5.