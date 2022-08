Dopo due progetti NFT di successo, Lamborghini torna con un nuovo entusiasmante lancio. In collaborazione con NFT PRO e INVNT.ATOM, la società ha iniziato un viaggio virtuale che parte dalla Luna, attraversa lo spazio e prosegue in luoghi iconici in tutto il mondo.

Con la sua ultima collezione NFT, Lamborghini promette di portare il collezionista NFT in un “viaggio epico” attraverso lo spazio. Inutile dire che le supersportive Lamborghini sono le protagoniste del viaggio.

Qual è la nuova collezione Lamborghini NFT?

La nuova collezione Lamborghini NFT è composta da quattro NFT rilasciati ogni mese per 4 giorni consecutivi. Ogni NFT sarà disponibile per l’acquisto solo per 24 ore. Il quarto NFT sarà disponibile in un’edizione limitata di sole 63 unità. Alla fine della campagna, solo coloro che hanno acquisito tutti gli NFT mensili emessi riceveranno un NFT speciale.

“Dal 1963, anno della sua fondazione, Automobili Lamborghini ha sempre guidato diverse rivoluzioni, dimostrandolo con le sue supersportive che continuano ad essere protagoniste nei sogni di bambini e adulti di tutto il mondo. Entrare nel mondo virtuale del collezionismo moderno con gli NFT è la traduzione naturale e l’evoluzione di quel sogno“, ha affermato Christian Mastro. Mastro è il Direttore Marketing di Automobili Lamborghini. “Gli NFT sono la proposta nuova, non convenzionale ed esclusiva, che apre la strada a una nuova forma di espressione per le giovani generazioni“.

INVNT.ATOM, la divisione di innovazione digitale globale di INVNT GROUP, ha guidato le comunicazioni creative, strategiche, di design, di contenuto e di marketing.

Le parole di INVNT

“La nostra precedente collaborazione con Lamborghini, collegato all’ultima super sportiva Aventador Coupé fisica, è stata una testimonianza di quanto lo storytelling di grande impatto alla frontiera digitale coltivi la comunità e il coinvolgimento dei consumatori. Siamo onorati di far crescere il nostro rapporto con Lamborghini e di collaborare con NFT PRO per celebrare l’innovazione e l’eredità Lamborghini del 1963“, ha affermato Scott Cullather, Presidente e CEO di INVNT GROUP.

Per premiare la fedeltà durante la campagna, Lamborghini svelerà altre sorprese esclusive. Ciò include un’opera d’arte digitale del Centro Stile Lamborghini prodotta per la campagna “The Epic Road Trip“. Coloro che acquisteranno due collezioni mensili complete avranno diritto a questo premio. Coloro che hanno completato i primi quattro mesi di acquisizioni riceveranno anche un premio speciale. Inoltre avranno la possibilità di partecipare a un tour speciale della Sede di Sant’Agata Bolognese.