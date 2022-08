La famosissima piattaforma video YouTube dopo un decisamente lungo periodo di stabilità sembra apprestarsi a introdurre una novità decisamente importante per quanto riguarda i video su smartphone, infatti a breve verrà testata la funzionalità pinch to zoom per i video per poter effettuare un ingrandimento mentre il video viene riprodotto.

Attualmente l’app mobile di YouTube consente un piccolo zoom in per adattare però i video ai vari schermi che offrono rapporti di forma non sempre corrispondenti a quelli dei video in riproduzione, così con la gesture a due dita si può allargare il video fino a far corrispondere i margini, ovviamente tagliando una piccola parte.

D’ora in avanti zoom libero

La nuova funzionalità in fase di test consentirà invece uno zoom libero fino ad un massimo 8x in qualsiasi video sia se riprodotto a schermo intero che in orizzontale, in qualsiasi punto dello schermo, l’unico neo è che sarà possibile farlo solo se in possesso di un abbonamento premium a YouTube, per gli utenti free questa feature non sarà disponibile.

La fase di test è già iniziata, non durerà molto, stando a quanto dichiarato da YouTube infatti già il primo settembre dovrebbe essere utilizzabile per gli utenti abilitati, i quali dovranno aprire il menù delle impostazioni di YouTube e recarsi nella sezione “Prova nuove funzionalità”. Al suo interno, ora come ora, è disponibile solamente il test per la funzione di zoom.

Non rimane dunque che attendere, la nuova funzionalità impiegherà meno di un mese ad arriverà e risulterà sicuramente utile per guardare ogni dettaglio dei nostri video preferiti.