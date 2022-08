Con il volantino Euronics gli utenti possono davvero stare tranquilli, i prezzi sono bassi ed assolutamente convenienti, oltretutto è possibile pensare di spendere cifre sempre più basse, anche nel momento in cui si volesse accedere alla fascia media della telefonia mobile.

L’idea alla base del volantino di casa Euronics, affonda le radici nel passato, ciò sta a significare in parole povere, che gli acquisti possono tranquillamente essere completati in negozio, ma con differenze importanti in relazione al socio di appartenenza. Il volantino che trovate elencato nel nostro articolo, lo ricordiamo, è da considerarsi attivo solamente presso i negozi di proprietà del socio Euronics Bruno.

Euronics: che offerte in questo splendido volantino

Il volantino di casa Euronics convince sin da subito con una campagna promozionale che punta a colpire la pancia degli utenti, ovvero coloro che vogliono spendere poco o niente, ed allo stesso tempo godere di discrete prestazioni. Restando, ad esempio, entro i 400 euro di spesa, è possibile pensare di acquistare Realme 8, Redmi Note 11S, Galaxy A13, TCL 30+, Vivo Y33s, TCL 305i, Redmi 9C, Redmi Note 11 e similari, tutti proposti alle più classiche condizioni.

Nel momento in cui la spesa dovesse invece essere superiore, il consiglio è di puntare sull’acquisto di Galaxy S22, disponibile a 749 euro, per finire con uno a scelta tra Oppo Reno 8 Lite a 349 euro, Oppo Find X5 Lite a 469 euro, oppure Galaxy S21 FE, in vendita a soli 420 euro.