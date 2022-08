Gli sconti del volantino Euronics sono assolutamente da non perdere, gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una campagna promozionale veramente molto speciale, caratterizzata da prezzi bassi alla portata di tutti.

Gli acquisti, come al solito del resto, possono tranquillamente essere completati in ogni negozio di proprietà del socio Euronics Bruno in Italia, senza costi aggiuntivi di alcun tipo, o vincoli da segnalare. La validità della campagna è anche legata alle scorte disponibili, le quali potrebbero terminare prima del previsto.

Euronics: con le offerte del volantino non si scherza

Gli smartphone in promozione da Euronics sono moltissimi, ed altrettanto vari tra di loro, più precisamente è possibile trovare soluzioni economiche, come Galaxy A13 a soli 159 euro, passando per Xiaomi Redmi Note 11 Pro a 329 euro, Redmi Note 11S a 259 euro, Redmi Note 11 a 189 euro, Redmi 9C a 159 euro, TCL 30+ a 189 euro, TCL 305i a 109 euro, Vivo Y33s a 219 euro, Realme 8 a 159 euro o anche un prodotto Wiko a soli 69 euro.

Puntando più in alto, invece, ecco arrivare Galaxy S22 a 749 euro, come anche galaxy S21 FE a 420 euro, ma anche Oppo Find X5 Lite proposto a 469 euro, per finire con Oppo Reno 8 Lite a 349 euro, o similari. Le occasioni messe a disposizione degli utenti sono davvero tantissime ed altrettanto varie tra di loro, il consiglio che vi possiamo dare è di collegarvi quanto prima al sito ufficiale per approfondire la conoscenza del volantino, e conoscere da vicino ogni singolo sconto attivato.