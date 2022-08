Mark Gurman di Bloomberg ritiene che nei prossimi due anni Apple potrebbe aumentare notevolmente il numero di prodotti offerti per il mercato della casa intelligente. Secondo l’edizione più recente della newsletter Power On di Gurman, l’azienda è al lavoro per sviluppare “almeno quattro nuovi gadget per la casa intelligente”.

Oltre a una versione aggiornata di HomePod small, il nuovo modello HomePod di cui Gurman ha scritto per la prima volta a giugno è in quella lista. Secondo i rapporti, il primo apparirà e suonerà esattamente come la prima versione del modello 2018. Nel 2021, Apple non ha annunciato una sostituzione diretta per HomePod prima di terminare il prodotto. L’azienda sta introducendo altri due dispositivi che sono in ogni modo nuovi di zecca sul mercato.

Apple potrebbe annunciare il device molto presto

Quello che cita Gurman è un dispositivo che può essere utilizzato in cucina e combina un iPad con un altoparlante. Si dice che l’altro prodotto combini le capacità di una Apple TV, una fotocamera e un HomePod in un unico mobile da utilizzare in soggiorno. Suggerisce che Apple potrebbe lanciare uno di questi articoli alla fine dell’anno successivo o all’inizio del 2024, ma avverte anche che “non tutti vedranno la luce”.

L’ingresso di Apple nel mercato degli elettrodomestici da cucina li metterebbe in concorrenza diretta con Amazon e Google. A causa dei recenti lanci come Nest Hub ed Echo Show 15, i due sono più strettamente correlati alla categoria degli smart display. Dato che la maggior parte dei display intelligenti non sembra essere assolutamente necessaria, sarebbe interessante sapere cosa Apple crede possa contribuire al settore.