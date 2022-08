È possibile ottenere energia illimitata e gratuita? Si è parlato tanto in questi mesi dei più disparati metodi in fase di test dove sarebbe possibile ottenere la tanto agognata energia infinita. Un risultato del genere sarebbe possibile?

Come abbiamo scritto anche in recenti articoli, uno degli elementi che riesce a fornire energia pulita e a lunga durata è senza ombra di dubbio il Sole. Di fatto, sono tanti gli esperti che stanno cercando di emulare i processi nucleari delle stelle per ottenere energia illimitata.

Energia illimitata: ecco come vorrebbero ottenerla

La futura energia infinita si produrrà con i reattori che svolgono processi di fusione nucleare. Il loro obiettivo sarà quello di fondere gli atomi di idrogeno, creando così l’elio che rilascia energia sotto forma di calore. Le sperimentazioni sono state portate avanti sin dalla fine del 2021 nel JET, una struttura presente nel Regno Unito dove è stato creato il Tokamak.

Cos’è? Si tratta di un macchinario che va a generare dei gas surriscaldati chiamati Plasmi, dove si vanno a verificare delle vere e proprie reazioni di fusione. Così facendo, si generano dei campi magnetici che caricano le particelle, così che i Plasmi raggiungano delle temperature elevatissime fino a 150 milioni di gradi Celsius – 10 volte più calde del nucleo solare.

Anche soli 5 secondi di scoppio andrebbero a generare 59 MJ di energia. Si parla di una quantità altissima, essendo che ha triplicato il risultato raggiunto nel corso del 1997, dove si sono raggiunti i 21,7 MJ. In futuro, si avrà la possibilità di realizzare una struttura ancora più grande in Francia.