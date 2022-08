Un volantino davvero pazzo vi attende in questi giorni da Unieuro, la nuovissima campagna promozionale promette ai consumatori italiani la possibilità di accedere a prezzi sempre più bassi e convenienti.

Risparmiare con Unieuro è facilissimo, e sopratutto è alla portata di tutti, poiché al giorno d’oggi gli acquisti possono essere completati sia in negozio che online direttamente sul sito ufficiale, in modo da essere sicuri di poter ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa.

Unieuro: tutti gli sconti da non perdere

Fino all’11 agosto da Unieuro è tempo di Vero Fuoritutto, la migliore campagna promozionale con sconti anche del 60% rispetto al valore originario di listino. In prima pagina si scopre la prima chicca da non perdere, è possibile acquistare il bellissimo Apple iPhone 11, non proprio recente, lo ammettiamo, al prezzo finale di soli 549 euro.

Sfogliando le pagine incrociamo poi il bellissimo Samsung Galaxy S22, un prodotto disponibile a 769 euro, e sicuramente il più indicato per gli utenti che vogliono il massimo con il minimo sforzo. Scendendo verso fasce più basse, ma restando nel mondo Samsung, ecco arrivare Galaxy A53 a 349 euro, Galaxy A33 a 279 euro, oppure Motorola Edge 30 a 369 euro, Motorola Moto G21 a 139 euro, Redmi Note 11 a 199 euro, Redmi Note 11 Pro a 299 euro, Redmi Note 11S a 239 euro, oppure Honor X8 a 229 euro e Honor X7 a 179 euro.

Tutti questi sconti, e molti altri ancora, sono raccolti sul sito ufficiale di Unieuro.