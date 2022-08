Oppo ha annunciato che la finestra di lancio della serie Oppo Watch 3 sarà nel mese di agosto. L’azienda sta ora lavorando all’introduzione della serie Oppo Watch 3. Possiamo già dare una sbirciatina migliore alla serie prima che venga svelata ufficialmente, e tutto questo grazie a una fonte affidabile che ha condiviso alcuni dettagli con i media.

Evan Blass, un leaker esperto, ha scattato diverse immagini della serie Oppo Watch 3 e le ha condivise sul suo account Twitter. Gli orologi sono raffigurati in queste immagini da una miriade di angolazioni diverse.

Oppo Watch 3, non ci sono ancora molti dettagli

La nuova serie di orologi sembra aver tratto spunti di design da Apple, poiché presenta un display rettangolare circondato da una corona digitale e un pulsante laterale. Inoltre, la nuova serie di orologi ha anche un pulsante laterale. Non sappiamo molto della serie Oppo Watch 3 a parte il fatto che l’azienda ha indicato in passato che il nuovo processore Snapdragon W5 Gen 1 sarà incluso nella serie. Il SoC migliorato dovrebbe comportare notevoli miglioramenti alla durata della batteria del dispositivo. Chi è alla ricerca di uno smartwatch più durevole senza sacrificare nessuna delle sue funzionalità potrebbe voler tenere d’occhio l’Oppo Watch 3, che è stato annunciato solo di recente.

Gli utenti non vedono l’ora di poter mettere le mani sul nuovo smartwatch annunciato da Oppo per scoprirne i dettagli e le funzionalità che le società rilascerà molto presto. Al momento non abbiamo una data precisa di quando il wearable sarà rilasciato sul mercato ma siamo sicuri che non ci vorrà molto prima di vederlo in vendita.