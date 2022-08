Tuodì, Carrefour e Conad hanno recentemente chiuso alcuni dei propri punti vendita in Italia, le tre catene di supermercati sono state costrette a rinunciare ad alcune location per le più svariate motivazioni.

Sia chiaro, ciò non sta a significare che tutti i negozi verranno chiusi, quanto andremo a raccontare vale esclusivamente per i singoli punti vendita, le aziende sono floride e continueranno ad operare su tutto il territorio nazionale. Scopriamo comunque la situazione nel dettaglio.

Le offerte Amazon in anteprima ed in esclusiva assoluta vi attendono sul nostro canale Telegram ufficiale, iscrivetevi subito qui.

Carrefour, Tuodì e Conad: ecco cosa hanno chiuso

Carrefour – è stato chiuso un punto vendita a Frosinone , presso il centro commerciale Le Sorgenti – l’azienda ha ceduto il negozio a IperDem , con apertura fissata il 28 luglio , i frusinati non perderanno quindi la possibilità di acquistare i beni alimentari, cambia solamente il marchio su cui fare affidamento.

– è stato chiuso un punto vendita a , presso il centro commerciale – l’azienda ha ceduto il negozio a , con apertura fissata il , i frusinati non perderanno quindi la possibilità di acquistare i beni alimentari, cambia solamente il marchio su cui fare affidamento. Conad – è stato chiuso il punto vendita di Cognento , in provincia di Modena – al suo posto si trova un nuovo outlet , di proprietà di Intima Moda , un importantissimo franchising italiano lanciato nel 1972.

– è stato chiuso il punto vendita di , in provincia di Modena – al suo posto si trova un nuovo , di proprietà di , un importantissimo franchising italiano lanciato nel 1972. Tuodì – l’azienda ha dovuto chiudere svariati punti vendita nel Lazio – oltre 40 dipendenti stanno avendo difficoltà, il 28 marzo sono state attivate le operazioni di licenziamento collettivo per i lavoratori dei negozi di piazza Pio Xi e via Fonteiana (totale 25 dipendenti), e dei punti di via Casalina e montecompatri (totale 24 lavoratori).

Situazioni sempre più comuni, che come detto non vanno a compromettere la presenza delle aziende in Italia, ma che potrebbero solamente provocare disservizi per gli utenti in loco.