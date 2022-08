Di recente, WhatsApp ha aggiunto una serie di nuove funzionalità al suo servizio di messaggistica istantanea. Alcune di queste nuove funzionalità includono una maggiore dimensione della condivisione dei file, la possibilità di disattivare l’audio dei messaggi di utenti specifici in una chat di gruppo e la possibilità di nascondere l’ultima immagine del profilo vista dall’utente e lo stato online da contatti specifici.

Ora, WhatsApp si sta preparando a implementare una nuovissima funzionalità che offrirà agli amministratori dei gruppi la possibilità di rimuovere qualsiasi messaggio per l’intero gruppo. Gli amministratori dei gruppi WhatsApp avranno capacità migliorate per la gestione di tali gruppi grazie all’aggiunta della capacità di rimuovere i messaggi inviati al gruppo per conto di tutti.

WhatsApp sta rilasciando una nuova versione

Gli utenti beta di WhatsApp su dispositivi Android con versioni fino alla 2.22.17.12 avranno accesso alla funzione quando verrà rilasciata. Quando si tenta di eliminare un messaggio in arrivo come amministratore del gruppo e viene visualizzata l’opzione ‘elimina per tutti’, ciò indica che la funzione è disponibile per l’utilizzo. Quando rimuovi un messaggio che è stato inviato all’intero gruppo da un altro membro del gruppo, il tuo nome apparirà sempre nel fumetto della chat, facendo sapere a tutti che lo hai rimosso.

Inoltre, molto presto WhatsApp renderà disponibile anche una patch per il pulsante di recupero. Il pulsante di recupero, che normalmente viene visualizzato ogni volta che qualcuno ti menziona in una chat di gruppo, è attualmente difettoso e appare senza una ragione apparente. Questo bug è presente dall’inizio del problema.