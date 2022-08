Secondo una nuova fonte, il nuovo caricabatterie Samsung Galaxy Watch 5 può caricare oltre la metà della capacità della batteria del dispositivo in meno di 30 minuti. Manca meno di una settimana all’evento di presentazione di Samsung del 10 agosto per la sua nuova generazione di telefoni Galaxy. Il Galaxy Watch 5 è uno di quei nuovi dispositivi in ​​arrivo e recenti perdite forniscono ulteriori informazioni sulla sua potenziale velocità di ricarica. Le perdite provengono dal leaker di Twitter SnoopyTech e confermano la possibilità di una velocità di ricarica più rapida.

Queste non sono le prime voci sulle capacità di ricarica del prossimo Galaxy Watch 5. Secondo i documenti FCC per il nuovo dispositivo a giugno, potrebbe ricevere un aumento della ricarica fino a 5 W. Se si deve credere alla velocità di ricarica di questo nuovo orologio, sarà due volte più veloce del precedente Galaxy Watch 4.

Galaxy Watch 5 sarà svelato il 10 agosto

Secondo SnoopyTech, il Galaxy Watch 5 potrebbe caricarsi fino al 45 percento in mezz’ora e, a seconda del comportamento di ricarica, potrebbe essere completamente carico in poco più di un’ora. Il Galaxy Watch 5 Pro, d’altra parte, potrebbe avere una capacità della batteria molto maggiore rispetto all’edizione precedente dell’orologio. L’orologio da polso Pro dovrebbe avere una batteria da 572 mAh, che supera completamente la batteria da 361 mAh del Galaxy Watch 4. Una batteria come questa potrebbe fornire al Galaxy Watch 5 Pro la durata della batteria più lunga che abbiamo visto in un orologio Wear OS , ma ci vorrà anche più tempo per caricarsi.

Si dice anche che il cavo di ricarica del Galaxy Watch 5 sia stato sostituito da USB-A a USB-C. SnoopyTech completa la loro divulgazione rivelando il probabile costo dell’orologio in Canada. Il Galaxy Watch 5 da 44 mm potrebbe costare 389 CAD, mentre il 40 mm potrebbe costare 349 CAD. L’edizione Pro dovrebbe costare 559 CAD.