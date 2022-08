Da ormai diverso tempo, sopratutto in un periodo storico in cui l’energia ha raggiunto costi particolarmente elevati, si parla sempre più assiduamente di energia illimitata prodotta dal motore elettromagnetico. C’è qualcosa di vero?

La notizia parla di un motore in grado di funzionare con magneti permanenti (più comunemente definiti calamite), incastrati direttamente nel rotore e nello statore. La loro inclinazione e avvicinamento, porterebbe alla reazione opposta, ovvero all’allontanamento, con una forza tale da avviare il motore. La presenza infine di una schermatura magnetica, permetterebbe poi al magnete successivo presente sullo statore, di respingere a sua volta il corrispettivo magnete sul rotore, tale da creare una rotazione perpetua (e potenzialmente infinita).

Energia illimitata: la fake news

Ebbene arrivati a questo punto dovreste ormai aver capito che la soluzione indicata non può che essere una fake news, dato il contrasto con le più comuni leggi della fisica. Sfortunatamente non sarà possibile godere di energia illimitata in questo modo, ma forse sarebbe possibile passare attraverso modalità differenti, come il grafene, le turbine via mare, o anche semplicemente i pannelli solari notturni.

Tutte queste invenzioni sono state acclamate e acclarate dal mondo scientifico, tanto da essere davvero considerate uniche nel loro genere, ed assolutamente rivoluzionarie. Potrebbero essere la soluzione a tantissimi nostri problemi, riducendo al massimo il costo della vita, dei consumi e dell’energia generale. La difficoltà più grande riguarderà sopratutto l‘adozione su larga scala, lo step che pochi metodi riescono a superare.